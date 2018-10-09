Москва, 9 октября, 2018, 17:23 — ИА Регнум. Компания «Российские железные дороги» официально опровергла появившиеся в средствах массовой информации сообщения о дебоше нападающего футбольного клуба «Зенит» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева в электропоезде «Сапсан» по пути из Санкт-Петербурга в Москву. Об это сегодня, 9 октября, сообщили в пресс-службе РЖД.

Адриан Ван Остаде. Драка. 1637

Напомним, сперва блогер Данила Поперечный написал в своем аккаунте в сети микроблогов Twitter о том, что ехал в электропоезде «Сапсан» вместе с Мамаевым и Кокориным, которые «орали как зверье и быдло» и «люто упарывались».

Позднее в СМИ появилась информация о том, что Кокорин и Мамаев якобы «арендовали целый вагон для поездки в Москву», и устроили в нём настоящий дебош — громили мебель, били посуду, приставали к проводницам и пассажирам соседнего вагона, а также выпили весь запас алкоголя.

Однако в РЖД заявили, что вся эта информация совершенно не соответствует действительности. Электропоезд «Сапсан» благополучно прибыл из Петербурга в Москву в целости и сохранности и никаких инцидентов во время поездки зафиксировано не было.

Напомним, что Мамаев и Кокорин оказались в центре громкого скандала после того, как избили чиновника в одном из кафе Москвы. Пострадавшими оказались глава департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин.

По предварительным данным, чиновник Пак сделал Кокорину и Мамаеву замечание за неподобающее поведение, после чего футболисты набросились на него и ударили стулом по голове. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Мамаеву и Кокорину грозит до двух лет лишения свободы.