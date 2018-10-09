Ставрополь, 9 октября, 2018, 17:20 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин намерен в ближайшее время провести встречу с президентом Египта Абделем Фаттах ас-Сиси. Об этом глава РФ сообщил в ходе визита в Ставропольский край.

Kremlin.ru Путин в Ставропольском крае

«У меня в гостях скоро будет президент Египта, давайте-ка угостим его вашими яблочками», — цитируют слова Путина во время его встречи с сотрудниками предприятия «Рассвет» РИА Новости.

«Вам дадим и яблочки, и саженцы, чтобы вы их угостили. Мы поможем в этом направлении», — пообещал глава предприятия Марат Галеев.

Президент также посоветовал председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву ознакомить с успехами российских аграриев коллег в Саудовской Аравии и ОАЭ.

Марат Галеев рассказал главе государства, что предприятие намерено поставлять продукцию на ближневосточный рынок.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 9 октября, президент РФ Владимир Путин находится с рабочей поездкой в Ставропольском крае. В поездке также участвует председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. В планах — проведение совещания по вопросам развития сельского хозяйства.