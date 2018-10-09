Новокузнецк, Кемеровская область, 9 октября, 2018, 12:10 — ИА Регнум. Сибирская генерирующая компания (СГК) закончила восстановительные работы на тротуарах и проезжих частях Новокузнецка после плановых капитальных ремонтов тепловых сетей в контуре Кузнецкой ТЭЦ. Как сообщает служба по связям с общественностью СГК, акты приема благоустройства территорий подписаны администрацией города.

Служба по связям с общественностью СГК СГК завершила благоустройство теплосетей в Новокузнецке

В 2018 году в Новокузнецке СГК произвела замену 4400 метров (в однотрубном исчислении) теплотрасс диаметром до 1000 мм. На данный момент закончены восстановительные работы на тротуарах и проезжих частях, завезен грунт, засеяны газоны.

Самый протяженный участок ремонтных работ — на проспекте Октябрьском, длина замененного там трубопровода диаметром 500 мм составила 330 метров. Еще один значительный объект — на улице Авиаторов в Новоильинском районе, здесь заменили 190 метров труб диаметром 500 мм.

«В этом году была запланирована площадь асфальтобетонных работ и озеленения — 5900 квадратных метров, — рассказал и.о. директора теплотранспортного подразделения СГК в Новокузнецке Константин Дьячков. — План мы выполнили в полном объеме. Кроме того, финансирование было увеличено, поскольку появились дополнительные «раскопки» на арендованных сетях, а следовательно — и потребность в благоустройстве территорий на участках текущих ремонтов. По нашим подсчетам, превышение плана составит порядка 20%».

В настоящее время благоустройство территорий Новокузнецка еще продолжается на объектах текущих ремонтов СГК — на повреждениях, выявленных на арендованных квартальных сетях.

В целом затраты на ремонтную кампанию СГК на собственных магистральных сетях в Новокузнецке в 2018 году составили 143,4 миллиона рублей. Комплекс работ по капитальному ремонту включил непосредственно замену трубопроводов, ремонт и замену тепловых камер и каналов, а также финальное благоустройство территории.