Катав-Ивановск, Челябинская область, 9 октября, 2018, 16:27 — ИА Регнум. В Катав-Ивановском районе Челябинской области от землетрясения пострадало 411 частных домовладений. Об этом журналистам сообщили в администрации города.

Цитата из х/ф «Дурак». Реж. Юрий Быков. 2014. Россия Трещина в стене

В 285 домах пострадали печи, предстоит их ремонтировать. Ещё в 126 повреждения менее серьёзные: необходимы косметические ремонты печей и частичное восстановление межпанельных швов.

Средства на всё это направят из областного бюджета.

Напомним, ранее в администрацию города поступили заявки по 454 домам. Землетрясение произошло ночью 5 сентября.