Киев, 9 октября, 2018, 16:17 — ИА Регнум. Украинские эксперты активно комментируют в соцсети Фейсбук подрыв 6-го арсенала Минобороны в районе поселка Дружба Ичнянского района (Черниговская область).

Mil.gov.ua Горящие склады. Украина

В частности, военный эксперт Олег Стариков отмечает, что на Украине целыми остаются только двавоенных арсенала.

«Про Ичню. Стабильность — признак мастерства! Осталось два арсенала и проблема с хранением и утилизацией б/п будет решена. В стране есть более важные вопросы!!!», — написал Стариков.

При этом украинский блогер Роман Шрайк возмутился, что следствие «не заявляет о российском следе» в деле о взрывах на складах.

«Меня последнее время удивляет вот что. В Солсбери грушники, в Нидерландах — грушники, … в скольких странах живут и активно действуют российские агенты. Но у нас — нет! У нас никаких агентов нет. …виноват кто угодно, но только не россияне. … Поэтому хз, кто там виноват во взрывах на военных складах, но когда с ходу отметается версия о российском вмешательстве, мне это, мягко говоря, непонятно», — отметил Шрайк.

Как сообщало ИА REGNUM, ночью 9 октября в районе поселка Дружба Ичнянского района Черниговской области начали взрываться боеприпасы на территории 6-го арсенала Министерства обороны. В результате происшествия жертв и раненых нет. Для локализации и тушения пожара на 6 арсенале привлекли два пожарных танка ГПМ-54, еще три танка в ближайшее время будут доставлены на место происшествия. Интенсивность взрывов продолжает уменьшаться, в зоне ЧП — сильная задымленность, сообщают в минобороны Украины.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, из возможной зоны поражения эвакуировали более 12 тыс. человек. В Черниговской облгосадминистрации заявили об эвакуации 30 населенных пунктов. Возможной причиной происшествия в СБУ называют диверсию. По факту взрывов на складе военной прокуратурой открыто уголовное производство по ч.3 ст.425 Уголовного кодекса Украины («небрежное отношение к службе»). Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 5 до 7 лет.