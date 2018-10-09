Мадрид, 9 октября, 2018, 16:16 — ИА Регнум. Правительство Педро Санчеса и партия социалистов Podemos пока не пришли к соглашению по поводу бюджета страны. Хотя лидер Podemos Пабло Иглесиас в конце прошлой недели оценил ход переговоров оптимистично, после выходных ситуация приобрела неожиданный поворот.

Yeray Díaz Zbida Резиденция премьер-министра Испании

События развивались стремительно. В пятницу предводитель социалистов попросил у главы правительства проявить «немного больше смелости» в отношении требуемых реформ. В воскресенье Санчес ответил ему предложением, которое было расценено как «шаг назад». В результате оргсекретарь Podemos Пабло Эченике заявил, что «на сегодняшний день» партия говорит проекту испанского бюджета «нет».

Громкое заявление Эченике не делает соглашение с правительством невозможным, к тому же Podemos всегда отличалась умением идти на компромиссы. Тем не менее источники издания в оргкомитете социалистов признались, что предложение премьер-министра их удивило, а его ответ на инициативы Иглесиаса выглядит как «косметические меры». Кроме того, они заявили, что конкретные обещания, высказанные за столом переговоров, превратились в документы «разочаровывающего характера», в которых крайние сроки принятия мер затянуты либо отсутствуют вовсе.

«То, что нам декларировали на словах, не соответствует тому, что мы увидели на бумаге. Вместо этого мы получили немалое число шагов назад», — подчеркнул оргсекретарь Эченике.

Тем не менее он ясно обозначил, что члены партии Podemos намерены трудиться изо всех сил на этой неделе, чтобы «вернуть ситуацию в прежнее русло». Времени у них немного: глава испанского правительства должен отправить проект бюджета в Брюссель не позднее 15 октября.

Среди главных препятствий, угрожающих успешности переговоров, — вопросы, связанные с ценами на недвижимость и рынком труда. «Мы должны добиться устойчивого прогресса в снижении цен на аренду жилья… Должны принять серьезные меры, чтобы крупные владельцы недвижимости, у которых больше 10 зданий, выставили их на рынок по доступной цене», — выразил позицию социалистов Пабло Эченике.

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Кроме того, партия Podemos настаивает на повышении минимальной зарплаты до 1000 евро в 2019 году — из соображений «достоинства» и в целях сокращения количества налоговых преступлений. Испанские левые также хотят снизить минимальный возраст, в котором можно начать получать пособие по «длительной безработице»: сейчас это 55 лет, а сторонники Иглесиаса предлагают уменьшить его до 52.

Говоря об этих и других вопросах, социалисты подчеркивают, что цифры, которые предлагает им правительство, ни в одном из случаев не соответствуют их требованиям.