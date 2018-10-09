Москва, 9 октября, 2018, 16:20 — ИА Регнум. Бывший депутат Верховной рады Украины Елена Бондаренко возмущена уровнем бесконтрольности в армии её страны, позволяющим торговать оружием с противником. Она выступила 9 октября в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Цитата из х/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР «Меня терзают смутные сомнения»

Участникам программы показали кадры сделки, в которой принимали участие военнослужащие ВСУ и ополченцы.

«Это высокоточное оружие, переносной зенитно-ракетный комплекс «Игла», который предназначен для поражения низколетящих воздушных целей на высоте 2500 метров на дистанции до 5000 метров. Были приобретены нашими военнослужащими, в данном случае (по цене) 1 тыс. долларов за единицу. Хотя на самом деле эти комплексы стоят значительно дороже», — сообщил Даниил Безсонов, начальник пресс-службы ВС ДНР.

Безсонов добавил, что подобные комплексы в 2014 году уничтожили «практически всю украинскую авиацию». Он объяснил, почему военнослужащие Украины соглашаются продавать оружие:

«Все уже прекрасно поняли, что это за война. У них единственный стимул — заработать деньги. Сейчас украинские военнослужащие на передовых позициях зарабатывают до 18 тыс. гривен — это очень высокая зарплата в рамках Украины. У них единственный стимул — это деньги. И деньги они пытаются зарабатывать на всем. В том числе и на продаже горюче-смазочных материалов, которые выделяются на войну, ну и, конечно, боеприпасов и вооружения».

Бывший народный депутат Елена Бондаренко предположила, что подобные сделки получили одобрение со стороны руководства.

«Представьте себе уровень бесконтрольности оружия в армии Украины, если можно вот так просто продавать. Значит, это, скорее всего, поощряется высшим руководством и высшее руководство в доле», — думает она.

Отметим, в августе стало известно о продаже боевиками нацбатальонов ополченцам ДНР миномета «Василёк».