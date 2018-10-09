Рига, 9 октября, 2018, 16:14 — ИА Регнум. Главное разведуправление (ГРУ) России за последний год предпринимало неоднократные атаки на латвийское киберпространство. В основном атаки были направлены против государственных органов, в том числе в оборонном секторе. Об этом сообщает информационное агентство Delfi. lv со ссылкой на заявление Бюро по защите Сатверсме (БЗС).

Сальвадор Дали. Паранойя. 1936

Из предоставленной информации следует, что группа российских хакеров, которая атаковала Организацию по запрету химического оружия, Международное антидопинговое агентство и малайзийские органы, занимающиеся расследованием гибели MH17, за последние годы многократно вторгалась и в латвийское киберпространство. Отмечается, что кибератаки на Латвию были произведены с разведывательной целью. Основной мишенью были государственные органы, но под прицел попали и частные предприятия, и медиа. Хакеры стремились проникнуть в информационные системы, чтобы затем беспрепятственно скачивать данные — в первую очередь переписку и документы.

ГРУ является одной из самых активных иностранных спецслужб, которая все более интенсивно разворачивает работу против западных стран, включая Латвию, считает БЗС.

Как пояснило БЗС, система заражалась методом фишинга. Жертве посылалось электронное письмо, при открытии которого компьютер заражается программой-шпионом. Содержание письма обычно соответствовало интересам получателя. Например, там могла быть информация о каком-то публичном мероприятии, в котором медийная персона недавно принимала участие. Либо письмо могло было быть отправлено от лица знакомого, в нём упоминались какие-то подробности предыдущей встречи или совместных дел. Часто адрес отправителя содержал имя известного человека, но изменялся домен.

Самая масштабная кибератака на госорганы Латвии произошла в конце 2016 года, когда вирус был замаскирован под рождественское поздравление.

Однако Бюро признаёт, что попыток вмешаться в латвийские выборы иностранные спецслужбы не предпринимали. Эту же информацию ранее сообщил директор Центра стратегической коммуникации НАТО Янис Сартс.