Киев ищет причину своих бед в России: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 9 октября, 2018, 17:00 — ИА Регнум.
- Кремль отреагировал на новые заявления СМИ по «делу Скрипалей»;
- О комиссии высокого уровня между парламентами РФ и Азербайджана;
- В Киеве нашли «российский след» в пожаре под Черниговом;
- Населенные пункты вырастут за счет земель сельхозназначения;
- Рязанский бизнесмен уничтожил памятник ХVIII века.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 20:00 мск.
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