Ярославль, 9 октября, 2018, 16:01 — ИА Регнум. Фестиваль детского и семейного кино «В кругу семьи», который проходит в Ярославле, могут совместить с всероссийским слетом детских общественных советов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в аппарате уполномоченного по правам ребенка Ярославской области.

Http://infamily.life/ Кинофестиваль «В кругу семьи»

В Ярославле в 2019 году в третий раз пройдет кинофестиваль «В кругу семьи». Ярославский детский омбудсмен Михаил Крупин предложил уполномоченному при президенте по правам ребенка Анне Кузнецовой одновременно с фестивалем провести в Ярославле слет детских общественных советов.

Советы созданы в ряде регионов при региональных уполномоченных по правам ребенка. В Ярославле в такой совет входит 30 детей до 18 лет. Он был создан в 2012 году для обсуждения вопросов, касающихся насилия в подростковой среде, неформальных молодежных объединений, безопасности в Интернете и т.д.

Анна Кузнецова поддержала инициативу, а также сказала, что было бы интересно спросить мнение и детей о том семейном кино, которое показывают на площадках форума, интересны и иные форматы участия ребят в фестивале. В настоящий момент предложение прорабатывается.