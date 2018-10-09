Москва, 9 октября, 2018, 15:56 — ИА Регнум. В Совфеде ответили на обвинения Украиной России в пожаре на военных складах, передает корреспондент ИА REGNUM 9 октября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Совет Федерации РФ

«На самом деле за пожаром на военных складах стоят всеобщий бардак на Украине и вопиющее воровство. Скорее всего, чтобы скрыть его следы, и понадобился этот пожар», — сказал член Совфеда Франц Клинцевич.

При этом сенатор указал на то, что Киев не изменяет себе.

«Никто и не сомневался, что он, следуя западному тренду, в пожарах на военных складах обвинит Россию. Теперь только осталось по примеру британских спецслужб представить фотографии каких-то людей, назвав их россиянами, якобы находившихся в это время в Черниговской области», — рассуждает парламентарий.

Пожару на складах 6-го арсенала командования сил поддержки Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Черниговом предшествовали взрывы, сообщили украинские СМИ со ссылкой на источник в силовых структурах страны. Служба безопасности Украины (СБУ) расследует несколько версий пожара, одна из которых — действия диверсантов.