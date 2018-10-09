Симферополь, 9 октября, 2018, 15:53 — ИА Регнум. Контроль за акваториями Азовского и Черного морей усилен в связи с проводимыми Украиной военными учениями. Об этом сообщил журналистам глава Крыма Сергей Аксенов.

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По словам руководителя региона, российским судам в Азовском и Черном морях ничего не угрожает, а пограничники Крыма контролируют действия украинских военных.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября на побережье Азовского моря украинские военнослужащие провели тактические учения, участие в которых приняли экипажи бронеавтомобилей Госпогранслужбы и танковые подразделения вооруженных сил страны.

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