Москва, 9 октября, 2018, 15:51 — ИА Регнум. Санитарный вертолёт Московского авиационного центра (МАЦ) эвакуировал с места аварии одного из пострадавших. Как уточнили в столичном департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности 9 октября, в лечебное учреждение Москвы была доставлена женщина.

Mosavia.ru Вертолет ВК117С-2

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Она получила травмы в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в новой Москве. Сообщается, что на Киевском шоссе столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль.

«В автобусе никто не пострадал, а в автомобиле двое пострадавших», — добавили в департаменте.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве только за неполных пять месяцев 2018 года авиамедицинские бригады оказали помощь на месте или эвакуировали в лечебные учреждения города более 150 человек.