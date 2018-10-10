Барнаул, 10 октября, 2018, 04:27 — ИА Регнум. С какими итогами подходит к концу нынешняя уборка урожая зерновых в России и что делать тем хозяйствам, которые несут крупные убытки не по своей вине, рассказывает в своей статье редактор ИА REGNUM Светлана Шаповалова.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Нива

Вновь, как и в рекордном по урожайности 2017 году, хороший количественный результат зерновых хозяйств не дает фермерам должной денежной выручки. Многие фермерские хозяйства попадают в «финансовые ножницы», когда затраты на выращивание урожая оказываются по внешним причинам гораздо выше запланированных. В этом году такой удар по фермерам нанесло повышение цен на горюче-смазочные материалы.

Возросшая цена на топливо съела прибыль, а компенсация, обещанная правительством, не покрыла и половины потерь. Еще одним бедствием стал разнобой с закупочными ценами на зерно, которые скачут от региона к региону произвольным образом. Вот тут бы и вмешаться государству, помогая аграриям, но официальные лица, например, глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, предпочитают отделываться отговорками о «рыночных рисках», ответственность за которые должны взять на себя те, кто вырастил урожай, но не может его теперь продать за нормальную цену. Чем могут ответить аграрии, оказавшиеся в тяжелой ситуации?

Читайте статью Грабёж: цена пшеницы в Сибири вдвое ниже, чем на Юге России и другие публикации Светланы Шаповаловой в проекте «На хлебном фронте».