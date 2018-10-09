Москва, 9 октября, 2018, 15:48 — ИА Регнум. Между Россией и США сложились великолепные отношения в космической отрасли. Об этом заявил глава НАСА Джим Брайденстайн на встрече со студентами МГУ.

(сс) skeeze Обзорный купол МКС

По его словам, сотрудничество позволило Вашингтону и Москве сделать больше, чем если бы они действовали сами по себе. Этот опыт стоит распространить и на другие сферы, добавил Брайденстайн.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в НАСА анонсировали первые пилотируемые полеты к Международной космической станции (МКС) на многоразовых кораблях SpaceX и Boieng. Они намечены соответственно на январь и март 2019 года.

На сегодняшний день доставить экипажи на МКС могут только российские корабли «Союз». Соответствующий договор между США и Россией истекает в апреле 2019 года.

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