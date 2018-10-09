Москва, 9 октября, 2018, 15:37 — ИА Регнум. Сметана «Коровка из Кореновки», произведенная в Краснодарском крае, признана лучшей в России. Пройдя испытания по 75 показателям качества и безопасности кубанская сметана получила Знак качества, сообщили в Роскачество.

Amy Stephenson Сметана с сахаром

Сметану 20%-ной жирности «Коровка из Кореновки производит Кореновский молочно-консервный комбинат. Продукт имеет простой и понятный состав, сметана сделана их натуральных сливок с использованием закваски на основе молочнокислых микроорганизмов. Также в ходе испытаний отмечено высокое качество молока, из которого производится данная сметана.

Сметана соответствует всем нормам безопасности: в молочной продукции не найдено ни одного микробиологического нарушения — сальмонеллы, кишечной палочки, золотистого стафилококка, — ни тяжелых металлов, ни радионуклидов.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Роскачество провело проверку сметаны российских и белорусских производителей. В ходе исследования в составе кефира, который продается в магазинах, выявлены многочисленные нарушения, в некоторых образцах обнаружено превышение количества бактерий — кишечной палочки и плесени.

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