Псков, 9 октября, 2018, 15:37 — ИА Регнум. Депутат Псковского областного собрания Андрей Корнев («Единая Россия») предложил установить административную ответственность за «приставание к гражданам в общественных местах». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального парламента, разработанный депутатом законопроект предполагает внесение поправок в областной закон об административных правонарушениях и уже внесён в областное собрание депутатов.

Василий Перов. Чаепитие в Мытищах, близ Москвы. 1862

По словам депутата, полицейские в настоящее время никак не борются с назойливым приставанием к гражданам с целью попрошайничества на территории рынков и культовых зданий и сооружений.

«Выяснилось, что норма, прописанная в 268-м областном законе, чётко не раскрывает суть попрошайничества, что не позволяет привлекать по данной статье», — отметил депутат.

При этом, по его словам, аналогичная норма прописана в Кодексе города Москвы об административных правонарушениях — в ней раскрыты все формы попрошайничества и определены признаки этого противоправного деяния.

Речь идёт о навязчивых действиях гражданина, осуществляемых в отношении других граждан против их воли в целях купли-продажи и обмена вещей, гадания, попрошайничества, оказания услуг сексуального характера либо навязывания иных услуг в общественных местах.

Депутат предлагает за это штрафовать на сумму от 500 до 1 тыс. рублей.

В настоящее время законопроект направлен на правовую экспертизу, после чего будет рассмотрен профильным комитетом регионального парламента и затем вынесен на обсуждение депутатов в рамках очередной сессии.