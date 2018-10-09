Москва, 9 октября, 2018, 15:33 — ИА Регнум. В сентябре 2018 года реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции) сократился на 2,4%. Согласно данным Банка России, опубликованным на сайте регулятора, всего же с начала 2018 года этот показатель упал на 9,3%.

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль

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Реальный эффективный курс рубля в августе снизился на 3,1%

Реальный курс рубля к доллару в сентябре снизился на 2,2% по сравнению с августом, к евро — на 3,4%.

Напомним, Эффективный курс рубля рассчитывается исходя из курсов валют государств — основных торговых партнёров России с учётом доли этих стран во внешнеторговом обороте России.

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Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2018 года реальный эффективный курс рубля снизился на 3,1%. За восемь месяцев 2018 года снижение произошло на 7%. А в годовом выражении к августу 2017 года — на 7,8%.