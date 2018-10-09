Орел, 9 октября, 2018, 15:33 — ИА Регнум. В Орле троллейбус сбил группу пешеходов. Авария произошла днем 9 октября в районе остановки «Дворец спорта».

Цитата из х/ф «Берегись автомобиля». Реж. Эльдар Рязанов. 1966. СССР Троллейбус

По предварительным данным, под колесами троллейбуса оказались три человека. Как сообщает ТРК «Истоки», двое пострадавших оказались под троллейбусом. За жизнь третьей пострадавшей, девушки, борются врачи

На месте работают сотрудники МЧС, ГИБДД, бригады медиков. Информация уточняется.