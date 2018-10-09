Афины , 9 октября, 2018, 15:44 — ИА Регнум. 70% сотрудников частного сектора Греции в возрасте от 25 до 44 лет полагают, что в ближайшее время развитие ситуации в их стране будет негативным, сообщает 9 октября Kathimerini. В исследовании рассматривалось отношение работающих граждан к профессиональным перспективам, занятости, качеству условий работы и уважению своих прав.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Пессимизм

Исследование показало также, что 66% работников частного сектора по-прежнему сохраняют мрачные оценки своей заработной платы в течение следующих шести месяцев, причем только один из четырех заявляет, что его работодатель полностью соблюдает его трудовые права.

Чуть более чем у половины сотрудников — 55% — есть убежденность в том, что они сохранят свои рабочие места в ближайшие месяцы, при этом среди работающих неполный день этот показатель сильно ниже — всего 31%.

Опрос проводила компания ALCO в период с 28 августа по 2 сентября, опрошено 1500 человек по всей Греции. В целом результаты показывают, что нынешняя ситуация на греческом рынке труда не оставляет места оптимизму, а удары, от которых пострадали работники в частном секторе, сформировали негативный климат, требующий значительных вмешательств для восстановления индивидуального и коллективного трудового права.

Как сообщало ИА REGNUM, несмотря на снижение уровня незанятости в Греции, страна только по итогам марта 2018 была признана Евростатом остающейся абсолютным антилидером в ЕС по безработице среди граждан до 25 лет.