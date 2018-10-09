Калуга, 9 октября, 2018, 13:11 — ИА Регнум. В Калуге сегодня, 9 октября, начала работу 12-я городская краеведческая конференция. Как сообщили корреспонденту в пресс-службе Городской думы Калуги, в работе конференции приняли участие глава городского самоуправления Александр Иванов, начальник управления по делам архивов Калужской области Майя Добычина, сотрудники Централизованной библиотечной системы и краеведы.

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге открылась краеведческая конференция

В 2018 году конференция посвящена предстоящему 650-летию Калуги и истории калужской Городской думы. С приветственным словом к участникам конференции обратился глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов.

«Все больше калужан, в том числе и представителей молодого поколения, интересуется историей своего родного края, — отметил Александр Иванов. — Именно с любви к родной земле, к малой Родине и начинается воспитание подлинного патриотизма. Хочу выразить всем участникам конференции нашу глубокую признательность за доскональное исследование истории Калуги, за большую работу по изучению и пропаганде истории Калужского края».

Глава городского самоуправления также выразил благодарность создателям и модераторам группы «Старая Калуга».

Александр Иванов представил доклад об истории калужской Городской думы в дореволюционной и современной России, также были затронуты вопросы сохранения памятников истории и архитектуры.

«Городская дума уделяет особое внимание вопросам сохранения историко-архитектурного облика Калуги, — подчеркнул Александр Иванов. — Депутатами всех партий было поддержано предложение возродить программу «Старый город», в следующем году на реализацию программы из городского бюджета будет выделено два миллиона рублей. Также Городской управой разрабатывается проект решения, предусматривающий предоставление в аренду памятников архитектуры, находящихся в аварийном состоянии, с условием их реставрации».

Глава Калуги пожелал всем участникам конференции плодотворной работы и новых научных достижений. За участие в подготовке конференции и популяризацию истории родного края сотрудники МБУ «ЦБС» и краеведы были награждены почётными грамотами главы городского самоуправления.

В ходе конференции прозвучали доклады, посвящённые руководителям дореволюционной Калуги, архитектурному облику города и творческому наследию калужских архитекторов, повседневной жизни калужан в XIX веке, истории Калуги в годы Великой Отечественной войны.

По итогам конференции будет издан сборник «Калуга в шести веках».