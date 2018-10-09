Бишкек, 9 октября, 2018, 15:23 — ИА Регнум. Государственная инспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности установила временный запрет на ввоз живых птиц, птичьего мяса, яиц и яичной продукции, пуха и пера, а также кормов и добавок для птиц из Алматинской и Северо-Казахстанской областей Казахстана.

Никита Устинов ИА REGNUM Отравленное яйцо

Как уточняют в ведомстве, ограничение на импорт этих видов животноводческой продукции будет действовать вплоть до момента выяснения реальной текущей ситуации по высокопатогенному птичьему гриппу и болезни Ньюкасла.

По словам руководителя ассоциации птицеводов Киргизии Рустама Осмоналиева, казахстанские власти при возникновении вспышек болезней домашней птицы не только ограничивают вывоз продукции с зараженных территорий, но и делают так, чтобы информация о произошедшем не получала широкой огласки.

Он также отметил, что Россия уже официально запретила ввоз продукции птицеводства из Казахстана из-за болезни Ньюкасла, а ранее казахстанские госорганы вводили аналогичный запрет в отношении российского импорта.

«В России и Казахстане эти отрасли субсидируются, в то время как в Киргизии поддержки со стороны государства нет. То, что мы блокируем Казахстан нам никакой угрозы не предоставляет, а, наоборот, улучшает потенциал внутренних производителей, чтобы они увеличивали свой объемы производства. Из России продукция тоже как шла, так и идет. Основной объем поставок идет с Украины», — подытожил глава ассоциации.

ИА REGNUM напоминает, что с января 2017 года в Киргизии действует запрет на ввоз мяса птицы из Китая из-за несоответствия этой продукции стандартам качества Евразийского экономического союза.

Отметим, что в августе 2018 года ветинспекция запретила импорт свинины из Китая и Польши, а также приостановила ввоз мяса птицы и яиц из Болгарии и из некоторых регионов России — Чувашии, Удмуртии, Республики Марий Эл и Нижегородской области.