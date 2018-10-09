Тбилиси, 9 октября, 2018, 15:08 — ИА Регнум. Обсуждение законопроекта о культивации и экспорте конопли парламент Грузии отложил на два месяца, но намерен вернуться к нему и еще раз детально разъяснить обществу все выгоды от этой «предпринимательской деятельности».

Зал заседаний грузинского парламента

О том, что принятие такого законопроекта неотвратимо, журналистам еще раз заявил министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария.

«Будет это через два месяца или через три, никакого значения не имеет. Обсуждение продолжится до тех пор, пока мы не достигнем консенсуса. Рано или поздно, но нам придется внести компонент регулирования и в эту сферу», — подчеркнул министр.

Он напомнил, что соответствующее решение по связанным с потреблением марихуаны вопросам принял Конституционный суд Грузии, после чего урегулирование законодательства в этой сфере стало критически необходимым.

«По вопросу регулирования потребления марихуаны мы цели достигли и отразили это в законодательстве… Если вы пересмотрите законодательные инициативы, которые мы представили, увидите, что мы создаем совершенно новые стандарты», — заверил министр и уже принятые изменения в связи с потреблением «легких наркотиков» назвал качественным шагом вперед.

Что касается вопроса культивации конопли, Гахария подчеркнул, что эта деятельность будет иметь исключительно «медицинские цели», и пообещал, что правительство обязательно достигнет по этому вопросу консенсуса с обществом.

«Мы не собираемся вступать в конфронтацию с обществом. Мы собираемся сблизить наши позиции путем объяснений, здорового диалога, дискуссий», — отметил министр.

Представители оппозиции связали решение о приостановке обсуждения законопроекта о выращивании конопли на экспорт на два месяца с предстоящими президентскими выборами и нежеланием властей обострять отношения с избирателями и обществом перед выборами. В том, что законопроект будет принят в выгодном его авторам виде, оппоненты не сомневаются и по-прежнему выражают уверенность, что за этим законопроектом стоят бизнес-интересы лидера правящей партии «Грузинская мечта».

В то же время оппозиция надеется на неуспешный для нынешнего правительства исход президентских выборов, который, как она предполагают, даст ей возможность воспрепятствовать проведению в жизнь этого опасного для грузинского общества закона.

Категорически против планов властей по выращиванию конопли, пусть даже в медицинских целях, патриархия Грузии, представители которой открыто требуют от авторов законопроекта отозвать его из парламента и прекратить обсуждение вопроса. Об этом журналистам заявил местоблюститель патриарха Грузии Шио Муджири.

«Мы ожидаем, что правительство Грузии отзовет законопроект о культивации и экспорте марихуаны из парламента, потому что церковь призывает его к этому», — заявил Шио Муджири.

Что касается парламентского большинства, часть депутатов выступает против законопроекта, но гораздо больше тех, кто согласен с его авторами и готов поддержать выращивание и экспорт конопли ради «развития грузинской экономики и сельского хозяйства».

Как известно, 28 октября в Грузии пройдут последние всенародные выборы президента. На пост главы государства претендуют 25 кандидатов. Хотя правящая партия на этот раз своего кандидата не выдвинула, но заявила открытую поддержку независимому кандидату Саломе Зурабишвили и уверена в ее победе.

Ранее Конституционный суд Грузии принял ряд решений по иску лидеров политической организации «Гирчи», которыми вначале декриминализовал, а затем и фактически легализовал потребление марихуаны.