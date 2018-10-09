Сакраменто, США, 9 октября, 2018, 14:51 — ИА Регнум. Кинокомпания Sony впервые в своей истории подала в суд на продавца взломанных консолей PlayStation 4, который реализовывал их при помощи онлайн-сервиса eBay. Об этом 8 октября сообщил портал Kotaku.

Christoph Scholz Взлом

Компания подала соответствующий иск против Эрика Дэвида Скейлса в Центральный окружной суд Калифорнии 5 октября 2018 года. Sony обвинила его в нарушении закона об авторских правах и попросила суд запретить Скейлсу взламывать консоли и продавать их. Также компания попросила взыскать с продавца причинённые ей убытки (конкретная сумма не называется) и передать ей для уничтожения все взломанные устройства.

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Напомним, Sony PlayStation 4 поступила в продажу в 2013 году. По состоянию на июль 2018 года в мире было продано около 81,2 млн экземпляров этой игровой приставки.