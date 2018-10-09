Новокузнецк, Кемеровская область, 9 октября, 2018, 14:39 — ИА Регнум. Сергей Кузнецов сегодня, 9 октября, официально вступил в должность главы города Новокузнецка, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Admnkz.info Вступление в должность главы города Новокузнецка

На инаугурации главы Новокузнецка присутствовали губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв, председатель Совета народных депутатов региона Вячеслав Петров, заместители губернатора, главы муниципальных образований, председатели областного и муниципального избиркомов, члены общественной палаты области и другие почётные гости.

Вначале мероприятия председатель муниципальной избирательной комиссии Новокузнецкого городского округа Лариса Упорова напомнила, что на выборах мэра города Сергей Кузнецов набрал 128 410 голосов или 69,8% от числа проголосовавших. После чего Кузнецов принёс присягу и получил удостоверение главы Новокузнецка.

В своём слове Сергей Кузнецов отметил, что Новокузнецк — уникальный город, и должность главы города является почётной миссией и огромнейшей ответственностью.

«Краткосрочный этап в стратегии Новокузнецка, одобренный губернатором Кемеровской области Сергеем Евгеньевичем Цивилёвым, по направлениям и объектам, сегодня четко сформулирован в городском плане мероприятий, который также входит в состав плана подготовки празднования 300-летия образования Кузбасса. И мы уже идём по выбранному пути и с него не свернём. Я уверен, новокузнечанам всё намеченное по плечу, а проблемы, которые будут возникать, мы все вместе преодолеем», — подчеркнул он.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв, поздравляя Кузнецова со вступлением в должность, подчеркнул, что Новокузнецку отведена особая роль в истории Кузбасса и важное место в развитии области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы мэра Новокузнецка прошли в единый день голосования, 9 сентября 2018 года.