Севастополь, 9 октября, 2018, 14:53 — ИА Регнум. Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти беременной женщины в городской больнице № 1 Севастополя, сообщает 9 октября пресс-служба регионального следственного управления СКР.

Уголовное дело

Установлено, что 21 сентября 36-летняя женщина, находящаяся на 28-й неделе беременности, была доставлена в больницу № 5 с жалобами на плохое самочувствие, где проходила стационарное лечение до 2 октября.

Днем этого же дня у будущей мамы резко ухудшилось состояние здоровья, после чего ее перевели в больницу № 1 и поместили в отделение анестезиологии-реанимации. Ее состояние ухудшалось, в результате реанимационных мероприятий была констатирована смерть женщины и плода.

«Судебной медицинской экспертизой установлено, что причиной ее смерти явилось кровоизлияние в пространство головного мозга», — говорится в сообщении.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Смоленске следствие возбудило уголовное дело по факту смерти в больнице женщины после родов.

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