Киев, 9 октября, 2018, 14:28 — ИА Регнум. Пожар на арсенале под Черниговом произошел по вине Москвы, утверждает на своей странице в Facebook министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. Он увидел связь между ЧП в Ичне, инцидентом в Солсбери и многих происшествиях по всему миру.

Цитата из м/ф «Бременские музыканты». Реж. Инесса Ковалевская. 1969. СССР Горе-сыщик

По словам министра, взрывы на украинских военных складах, хакерские атаки в Нидерландах, а также убийства в Лондоне, Киеве и Солсбери связаны между собой. Связь заключатеся в причастности России ко всем этим ЧП.

«Ответ один: Россия-Москва-Кремль», — написал Омелян, не приводя каких-либо подтверждений своей гипотезы.

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Украинский министр также возложил ответственность на Кремль за вооруженные конфликты в Донбассе, Приднестровье, Грузии и Сирии, а также за «вмешательство» в выборы «по всему миру».

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 9 октября на арсенале близ города Ични в Черниговской области Украины произошел пожар, за которым последовали разрывы боеприпасов. Из района ЧП эвакуированы 10 тыс. человек. В качестве одной из версий рассматривается диверсия.

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