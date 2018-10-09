Тбилиси, 9 октября, 2018, 14:24 — ИА Регнум. Первый заместитель председателя парламента Грузии Тамар Чугошвили надеется, что ПАСЕ примет правильное решение и продлит санкции против России, так как Россия своих обязательств не выполняет. Как передает пресс-служба парламента Грузии, об этом Чугошвили заявила грузинским журналистам в Страсбурге, где проходит осенняя сессия ПАСЕ. Делегация Грузии во главе с первым вице-спикером парламента принимает участие в этой сессии.

Цитата из х/ф «Кавказская пленница». Реж. Леонид Гайдай. 1967. СССР «Ничего, будем ждать!»

«Вчера был очень напряженный день работы в комитетах. Политические группы готовились к сегодняшней дискуссии, которая пройдет в зале пленарных заседаний и будет касаться сохранения санкций в отношении России», — сообщила Тамар Чугошвили.

По ее словам, Россия стремится избавиться от санкций, не выполнив никаких обязательств. Особенный упор глава грузинской делегации делает на обязательствах России перед Грузией и подчеркивает, что их выполнение жизненно важно для самой Грузии. Среди этих обязательств России она назвала восстановление территориальной целостности Грузии и решение вопросов возвращения беженцев.

«Сегодня посмотрим, сколько окажется сторонников у России и сколько — у ценностей ПАСЕ. Принятие льготных для России решений без выполнения ею обязательств нанесет вред тем ценностям, ради которых была создана эта организация. И все прекрасно осознают это. Поэтому думаю, что сегодня Совет Европы примет правильное решение», — заявила Тамар Чугошвили.