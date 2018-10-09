Киев, 9 октября, 2018, 14:28 — ИА Регнум. Взрывы на арсенале в Черниговской области никак не отразились на транзите газа через Украину, сообщает 9 октября пресс-служба «Укртрансгаза» на странице в соцсети Facebook.

Газопровод

Согласно сообщению, транзитные магистральные газопроводы «Укртрансгаза» не находятся в 30-километровой зоне от очага пожара.

В компании отметили, что газотранспортная система Украины работает в штатном режиме, однако на объектах газовой инфраструктуры все равно выставлены дополнительные посты мониторинга.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 9 октября в Черниговской области в районе города Ичня начали взрываться боеприпасы на военном складе. В результате из взрывоопасной зоны эвакуировали более 10 тыс. человек.