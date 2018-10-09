Владимир, 9 октября, 2018, 14:17 — ИА Регнум. Во Владимирской области на 1,5% превышен эпидемиологический порог по ОРВИ. Как сообщили 8 октября в региональном управлении Роспотребнадзора, с 31 сентября по 7 октября за медицинской помощью обратились почти 9,8 тыс. человек. Среди них — 6,2 тыс. детей.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Простуда

«Превышение средне-областного показателя заболеваемости отмечено в восьми административных территориях области», — говорится в сообщении пресс-службы.

Больше всего болеют жители в Судогодском, Киржачском, Гусь-Хрустальном районах и во Владимире. В областном центре за медпомощью обратились почти 2,6 тыс. человек. Случаев гриппа пока нет.