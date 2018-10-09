Ярославль, 9 октября, 2018, 14:01 — ИА Регнум. Заместитель председателя правительства Ярославской области, курирующий вопросы ЖКХ, дорожного хозяйства и строительства Виталий Ткаченко покинул свой пост. Об этом было заявлено на заседании регионального правительства 9 октября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarregion.ru Виталий Ткаченко

Его место занял директор департамента строительства Виктор Неженец. Причины ухода не были названы. Председатель правительства региона Дмитрий Степаненко выразил благодарность Ткаченко за проделанную работу и вручил ему медаль «За труды во благо земли Ярославской» II степени.

«Очень жаль, что так сложились обстоятельства, и я вынужден покинуть Ярославскую область», — сказал Виталий Ткаченко.

Напоследок Ткаченко сделал доклад о старте отопительного сезона. Несмотря на ряд трудностей — в Переславле тепло пришло еще не во все дома, а в Переславском районе нет денег на топливо для котельных — критиковать своего заместителя Дмитрий Степаненко не стал.