Вашингтон, 9 октября, 2018, 13:57 — ИА Регнум. Армия США успешно применила 155-мм снаряд, который смог преодолеть расстояние в 62 км. Тем самым они добились прорыва в области сухопутной артиллерии и смогли приблизиться к своей цели — обогнать по потенциалу российские и китайские образцы, пишет Крис Осборн в статье для портала Warrior Maven.

Цитата из х/ф «Война и мир». Реж. Сергей Бондарчук. 1965. СССР Артиллеристы

«Мы только что удвоили радиус действия нашей артиллерии на испытательном полигоне в Юме», — отметил генерал Джон Мююрей, возглавляющий направление перспективных разработок армии США.

На сегодняшний день большинство установок сухопутной артиллерии может поражать цели на расстоянии до 30 км, поэтому достижение расстояния в 62км — значительный шаг в развитии этого военного потенциала. Мюррей подчеркнул, что цель этих разработок — перегнать Россию и Китай.

«Русские и китайцы на протяжении долгого времени обладали более дальнобойной артиллерией, чем мы», — добавил он, указав на то, что «звоночком» стало «российское вторжение на Украину».

«На Украине мы стали свидетелями комбинации беспилотников и артиллерии, где БПЛА выступают в качестве наводчиков», — заявил американский военный.

По словам одного из разработчиков американского вооружения, увеличение радиуса действия достигается за счет увеличения длины ствола, а также применения большего калибра и изменение нового вида боеприпасов с реактивной тягой. Эти модификации приводят к необходимости пересмотра кабины орудия, казенной части пушки, а также нового дульного компенсатора.

Напомним, как заявил в 2015 году гендиректор Центрального НИИ «Буревестник» доктор технических наук Георгий Закаменных, при использовании экспериментальных снарядов радиус действия новейшей самоходной артиллерийской установки 2С35 «Коалиция-СВ» может составить до 70 км.