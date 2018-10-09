Москва, 9 октября, 2018, 13:56 — ИА Регнум. Строительство газопровода «Турецкий поток» идет по плану. Газ по обеим ниткам газопровода могут пустить 1 января 2020 года, сообщил министр энергетики России Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 24».

Turkstream.info Газопровод «Турецкий поток»

Министр напомнил о межправительственном соглашении между Россией и Турцией и об утвержденной дорожной карте. Дорожные карты развития газотранспортной инфраструктуры подписаны Россией со всеми странами, оговоренные сроки «в целом синхронизированы» со строительство газопровода.

«К 1 января 2020 года можно будет поставлять газ уже по «Турецкому потоку», по двум ниткам», — сказал Новак.

Приоритетные направления для поставок газа — Болгария и Австрия. Продолжение одной нитки должно обеспечить топливом нуждающиеся в нем страны юго-восточной Европы. Поставки могут идти через Грецию и Италию, есть вариант поставок через Турцию в Болгарию, далее в Сербию, Венгрию и Австрию, пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, весной 2017 года Газпром приступил к строительству морского участка газопровода «Турецкий поток» в Черном море. Первая — морская — нитка предназначена для турецкого рынка, вторая, сухопутная — для поставок в страны Южной и Юго-Восточной Европы.