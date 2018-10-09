Омск, 9 октября, 2018, 13:53 — ИА Регнум. За январь — сентябрь 2018 года от налогоплательщиков Омской области в консолидированный бюджет РФ поступило 126,7 млрд рублей налогов и сборов, администрируемых налоговой службой. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 9 октября, в областном управлении Федеральной налоговой службы (УФНС), это на 6,1 млрд рублей (на 4,6%) ниже аналогичного периода 2017 года.

Цитата из м/ф «Робин Гуд». Реж. Вольфганг Райтерман. 1973. США Налоговый инспектор

В ведомстве объяснили, чем обусловлено такое снижение поступлений — в основном уменьшением платежей от организаций отраслей «производство дистиллированных питьевых алкогольных напитков: водки, виски, бренди, джина, ликеров»; «производство нефтепродуктов»; «торговля оптовая твёрдым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами».

Также омские налоговики уточнили, что поступления налогов и сборов в консолидированный бюджет РФ девять месяцев текущего года в основном (на 91,3%) сформированы такими налогами, как акцизы на подакцизные товары (48,1%). В том числе это акцизы на нефтепродукты (41,5%), налог на добавленную стоимость (18,4%), налог на доходы физических лиц (15,4%), налог на прибыль (9,4%).

Положительная динамика — 39,2% — зафиксирована по налогу на добычу полезных ископаемых; на 16,6% — по налогу на доходы физических лиц; на 15,1% — по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения; на 9,9% — по налогу на имущество; на 6,1% — по земельному налогу; на 2,1% — по акцизам на пиво. Как отметили в УФНС, общий прирост по данным налогам — 4,1 млрд рублей.

Напомним, в сентябре 2018 года Омскстат обнародовал информацию о финансовом состоянии организаций Омской области в январе — июле 2018 года. По данным статистиков, за обозначенный период организации региона получили положительный сальдированный финансовый результат в сумме 20,6 млрд рублей, что на 22% меньше, чем за аналогичный период 2017 года.

Как уточнили ИА REGNUM в Омскстате, прибыль получили 378 организаций (69,1% от общего числа) — в размере 26,5 млрд рублей. Однако сумма полученной прибыли уменьшилась по сравнению с январем — июлем 2017 года на 11,3%. При этом наибольшая доля полученной прибыли приходилась на организации в отраслях «производство химических веществ и химических продуктов» (23,3%); «производство нефтепродуктов» (22,9%); «деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта» (11,6%).

Деятельность 169 организаций являлась убыточной. Сумма убытков составила 5,8 млрд рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 72%.