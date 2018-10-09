Свободный, Амурская область, 9 октября, 2018, 13:47 — ИА Регнум. По факту обрушения пролетов автомобильного моста в городе Свободном Амурской области возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает 9 октября пресс-служба регионального Следственного управления СКР.

Юбер Робер. Разрушенный мост. 1767

В ведомстве отметили, что дело возбуждено по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».

«Два пролета автомобильного путепровода, находящегося на балансе администрации города Свободного, разрушились при движении по нему грузового автомобиля, водителю которого был причинен тяжкий вред здоровью», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что пострадавший госпитализирован, ему оказывается вся необходимая помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе регионального правительства заявили, что к обрушению автомобильного моста на железнодорожные пути Транссибирской магистрали могла привести большая масса проезжавшего по нему загруженного автомобиля.

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