Владимир, 9 октября, 2018, 13:46 — ИА Регнум. Во Владимирской области поисковые отряды обнаружили обломки и мотор истребителя Ла-5, разбившегося в Муромском районе во время Великой Отечественной войны. Как сообщила 9 октября пресс-служба администрации региона, вместе с обломками истребителя найдены и останки пилота. Предположительно, истребителем управлял старший сержант Иван Павлович Кирей, родившийся в 1918 году.

Самолет Ла-5

Истребитель был найден в рамках поисковой экспедиции «Герои неба-5», которая проходила в Муромском районе около деревни Михалево 6−7 октября. В ней приняли участие более 50 поисковых отрядов. Работы по подъему обломков заняли примерно два дня.

Теперь двигатель истребителя станет экспонатом музея Вязниковской авиационной школы пилотов. Также участники поисковых отрядов ищут полную информацию о пилоте. Решается вопрос о захоронении останков.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в Новгородской области поисковики нашли и подняли из болота истребитель американского производства Kittyhawk Р-40, потерянный советскими ВВС в марте 1943 года.