Москва, 9 октября, 2018, 13:37 — ИА Регнум. Законопроект об ответственности всех отвечающих за противопожарную безопасность Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 9 октября.

Шарль-Франсуа Добиньи. Лесной пожар. 1871

Вводится административная ответственность должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за невыполнение мероприятий, предусмотренных сводным планом тушения лесных пожаров на территории субъекта РФ. Для должностных лиц штраф составит от 15 тыс. до 25 тыс. рублей, для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 150 тыс. до 250 тыс. рублей.

За совершение этого административного правонарушения в условиях особого противопожарного режима либо режима чрезвычайной ситуации (ЧС) предусматриваются следующие штрафы: для должностных лиц — от 25 тыс. до 40 тыс. рублей, для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 50 тыс. до 70 тыс. рублей, для юридических лиц — от 250 тыс. до 300 тыс. рублей.