Боксёр Кокоев вызвал Кокорина и Мамаева на ринг
Москва, 9 октября, 2018, 13:35 — ИА Регнум. Российский боксёр Казбек Кокоев вызвал скандальных футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева на ринг. Об этом спортсмен заявил на своей странице в Instagram.
«Вызываю печально прославившихся лиц на ринг: посмотрим, как вы будете действовать в честном бою», — сказал Кокоев.
Он также добавил, что выяснять отношения кулаками надо на боксёрском ринге, а в обычной жизни — вести себя по-человечески.
Как заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв, организация может предоставить для этого ринг.
Напомним, в одном из кафе Москвы Кокорин и Мамаев избили чиновника Минпромторга Дениса Пака и генерального директора ФГУП НАМИ Сергея Гайсина. Кроме того, за два часа до этого они напали на улице на водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Зенит» и «Краснодар» рассматривают возможность расторгнуть контракты с футболистами.
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