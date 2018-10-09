Москва, 9 октября, 2018, 13:34 — ИА Регнум. Интересные процессы на валютном рынке, бесспорно, связаны с неожиданно выстрелившей на прошлой неделе нефтью, что произошло на фоне форума «Российская энергетическая неделя». Валютные рынки — первая линия соприкосновения с геополитическими штормами, поэтому неудивительно, что в последнее время в трендах в валютах второго и третьего эшелонов трудно найти какую-то минимальную логику, заявил корреспонденту эксперт «Международного финансового центра Владимир Рожанковский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

«Как известно, Китай продолжает оставаться нетто-продавцом казначейских облигаций США, и больше не хочет покупать американскую нефть. «Фирменная» тактика выкручивания рук имени Дональда Трампа, сработавшая безупречно в отношении Мексики и Канады, пока не работает в отношении главного экономического противника США — Китая. Геополитические противоречия и накопившиеся неопределённости на фоне перегретости фондовых индексов США делают своё дело, и вся волатильность из последнего буквально перетекает на многострадальные рынки Fоrеx», — отметил эксперт.

Рубль после просадки 8 октября до 67 за доллар — это минимума с 17 сентября 2018 года, когда наблюдалось синхронное падение со многими валютами развивающихся рынков, и нефть стояла на уровне $78 за баррель, а не как сейчас, в районе $85. Спекулятивная «тетива» невольно выпрямилась, и отечественная валюта вернулась к уровням 66,50+, что, впрочем, трудно назвать существенным укреплением. Скорее, можно говорить лишь о том, что рубль на какое-то время перестал падать.

«Если говорить о динамике рубля в будущем, то необходимо принять несколько допущений. Если ренессанс на рынке нефти продолжится, то движение в рубле будет ограничено уровнем 66,40−66,60 к доллару (это показывают средства технического анализа), но при этом ещё надо принять, что ЦБ РФ будет продолжать воздерживаться от покупок валюты (что могло бы конфликтовать с активно проталкиваемой Минфином стратегией дедолларизации)», — полагает Рожанковский.

Читайте также: Рубль пребывает в локальном уравновешенном состоянии