Миасс, Челябинская область, 9 октября, 2018, 13:33 — ИА Регнум. Бывшему мэру челябинского города Миасса Геннадию Васькову предъявлено новое обвинение. Ему вменяют покушение на получение взятки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении СКР.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия «Виновен!»

Следствие считает, что он вёл переговоры о передаче ему денег. Это якобы связано с приобретением из бюджетных средств по завышенной стоимости здания под размещение в нём детского сада.

Напомним, ранее его обвиняли лишь в превышении должностных полномочий. Поводом для этого стало указание Васькова о покупке здания под детсад по завышенной стоимости.

Напомним, Васьков был арестован 15 мая. В тот же день городское собрание депутатов приняло его отставку с поста мэра.