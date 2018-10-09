Чернигов, Украина, 9 октября, 2018, 13:28 — ИА Регнум. По последним данным, спасатели и силовики Черниговской области эвакуировали 12,3 тыс. человек из населенных пунктов, приближенных к горящим складам 6-го арсенала.

Поджог

В свою очередь замначальника генерального штаба вооруженных сил Украины Родион Тимошенко допускает, что взрывы на военных складах в районе поселка Дружба Черниговской области начались в результате диверсии. Об этом Тимошенко заявил 9 октября в Киеве на брифинге.

В подтверждение своей версии Тимошенко добавил, что первые взрывы произошли в разных местах.

«По данным оперативной группы генерального штаба, которая провела опрос часовых на постах, они подтверждают факт взрывов, то есть подрыва, в четырех местах арсенала. Причем эти взрывы были в разных местах арсенала, вследствие чего возник пожар… То, что одновременно произошло два взрыва и потом через пять минут еще два взрыва, говорит о том, что это, вероятно, диверсия. Если бы это был одиночный какой-то взрыв на складах или если бы там в это время работали люди и был день, можно было бы говорить о более высокой вероятности других версий. Я говорю о фактах», — отметил Тимошенко.

По его словам, огнем охвачено до 10% территории арсенала. За последнее время с арсенала было вывезено 50% боеприпасов крупного калибра.

«Трудно проводить визуальную разведку местности, но могу сказать, что пожаром охвачено не более 10% арсенала», — добавил Тимошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ночью 9 октября на 6-м арсенале в Черниговской области начались взрывы. Над местом ЧП в радиусе 22 км закрыто воздушное пространство, также закрыли железнодорожное и автосообщение. Из зоны возможного поражения идет эвакуация жителей. С последнего крупного пожара на военном арсенале прошел год, он начался 26 сентября 2017-го в Калиновке Винницкой области.