Ичня, Украина, 9 октября, 2018, 13:27 — ИА Регнум. Из-за взрывов на военном складе в Черниговской области в Ичне был частично разрушен молокозавод, заявил заместитель главы Конотопа Игорь Степанченко, сообщает 9 октября УНИАН.

Цитата из х/ф «Прорыв». Реж. Дмитрий Светозаров. 1986. СССР Взрыв

Степанченко заявил, что, по словам очевидцев, молокозавод, на котором производилось сгущенное и сухое молоко и масло, был частично разрушен взрывами снарядов. Так, завод по изготовлению сухого молока и масла был разрушен, а завод по производству сгущенного молока уцелел, но приостановил производства.

Также Степанченко добавил, что снаряды попали и в автовокзал Ични.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, взрывы в Черниговской области на военном складе начались в ночь на 9 октября. Из зоны поражения эвакуировали более 10 тыс. жителей.