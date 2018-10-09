Анталья, Турция, 9 октября, 2018, 13:19 — ИА Регнум. На полях Совещания спикеров парламентов стран Евразии, пленарное заседание которого проходит сегодня, 9 октября, в турецкой Анталье, состоялись двухсторонние переговоры председателя Государственной думы России Вячеслава Володина с председателем Милли Меджлиса Азербайджана Октаем Асадовым, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Встреча была перенесена со вчера на сегодня. Она носила комплиментарный характер. Стороны приветствовали друг друга как старые знакомые. Выразили пожелание сотрудничать и в дальнейшем по линии парламентов обеих стран и нацелены на его дальнейшее расширение.

Председатель Госдумы также рассказал о будущей межпарламентской комиссии высокого уровня между парламентами России и Азербайджана. Процесс ее формирования находится «на стадии завершения», а сам официальный документ о создании комиссии, пояснил Володин, «мы можем подписать» либо во время официального визита спикера Милли Меджлиса, либо во время визита делегации Госдумы в Азербайджан.