Берлин, 9 октября, 2018, 13:21 — ИА Регнум. В немецкой партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) все более открытыми становятся дебаты о том, кто станет преемником Ангелы Меркель на посту председателя партии. Сейчас кандидатом на ее место называют премьер-министра земли Северный Рейн — Вестфалия Армина Лашета, передает телеканал N-TV 9 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель

Еще недавно эта тема обсуждалась шепотом, словно диагностика грибка на ногах бабули. Однако власть Меркель иссякает, и дебаты становятся непрерывными.

Женский клуб в ХДС выступает за генерального секретаря партии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, молодежь видит преемником Меркель волевого министра здравоохранения и открытого гомосексуалиста Йенса Шпана. Однако все больше голосов звучит в пользу либерального и энергичного Армина Лашета.

У Лашета есть два преимущества: во-первых, он является премьер-министром крупнейшей федеральной земли и председателем самой важной региональной ячейки ХДС. Во-вторых, он отдален от «побитого» федерального правительства и берлинской сцены. Лашет олицетворяет стремление к новому началу в ХДС и имеет достаточный опыт, чтобы брать на себя решение крупных задач, пишет издание.

Председатель Свободной демократической партии Кристиан Линднер заявлял, что Лашет может быть и канцлером, и описывал отношения своей организации с ним как «образцовые».

Выборы председателя партии пройдут на съезде в декабре этого года. Как сообщало ИА REGNUM, сама Ангела Меркель заявляла в сентябре, что не устала от должности председателя ХДС и выставит вновь свою кандидатуру.

Читайте также: Ангела Меркель потерпела поражение на внутренних выборах блока ХДС/ХСС