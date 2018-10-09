Москва, 9 октября, 2018, 13:04 — ИА Регнум. Госдума разрешает расширение населенных пунктов за счет земель сельскохозяйственного назначения — с оговоркой. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 октября, соответствующие поправки в Земельный кодекс Госдума приняла в первом чтении.

Александр Дейнека. Деревня. 1934

«Если мы говорим о разрастании городов, о формировании агломераций, здесь вы абсолютно справедливо поднимаете данный вопрос, земли сельскохозяйственного назначения и сегодня без поправок, предусмотренных данным законопроектом, являются своеобразным донором для развития территорий населенных пунктов», — сказала замглавы Минэкономразвития Виктория Абрамченко, отвечая на вопросы депутатов Госдумы.

По ее словам, законом «О переводе земель из одной категории в другую» в статье «Особенности перевода земель сельскохозяйственного назначения» «предусматривается возможность расширения населенных пунктов за счет земель сельскохозяйственного назначения с одной оговоркой, что особо ценные сельскохозяйственные угодья должны оцениваться на предмет целесообразности включения в границы населенных пунктов либо размещения на них линейных объектов добычи полезных ископаемых и так далее».

Поправками в Земельный кодекс предлагается вид разрешенного использования участков устанавливать соответствующими регламентами использования территорий, либо градостроительным регламентом, лесохозяйственным регламентом лесничества лесопарка, если речь идет о землях лесного фонда, либо положением об особо охраняемой природной территории.