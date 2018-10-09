Москва, 10 октября, 2018, 01:10 — ИА Регнум. Грядущая судебная реформа ставит перед российской судебной системой вопрос о наращивании эффективности, особенно в части рассмотрения кассационных жалоб. Почему именно эта тематика стала особенно острой для граждан России, рассказывает автор ИА REGNUM Андрей Юрьев.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Судебная система как распределенная корпорация во многом функционирует в соответствии со сложившейся традицией. Именно поэтому изменить что-либо в принципах работы суда довольно сложно. Вся практика последних лет показывает, что борьба с разросшимися нездоровыми отклонениями в судебной системе должна, наконец, начать приносить плоды. Иногда в этом смысле жесткие решения оказываются эффективнее долгих увещеваний, как это случилось, например, с частными определениями Верховного суда в адрес судей-волокитчиков Мосгорсуда.

Еще одна проблема, к которой необходимо отнестись со всей серьезностью, это закрытость судебной системы от общества. Суд не имеет права оставаться «черным ящиком», работающим по скрытым от наблюдателя внутренним правилам. В качестве актуального примера можно привести кассационную жалобу по делу о защите прав потребителей, связанного с «диверсионным» навязыванием услуг оператора мобильной связи, и может коснуться каждого. Что делать, если возникает нездоровая традиция предоставления условно бесплатной услуги, которую потом потребитель оказывается должным оплачивать? Можно ли бороться с «коммерсантами-диверсантами», и если да, то как?

Оригинал Новая судебная реформа, старые судейские традиции и другие публикации Андрея Юрьева.