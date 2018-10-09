Ереван, 9 октября, 2018, 12:50 — ИА Регнум. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин предложил для укрепления армяно-российских связей создать новую площадку для более непосредственных, неформальных контактов в государственной, научной, культурной и общественной сферах России и Армении. Об этом Затулин заявил на встрече с главой парламента Армении Ара Баблояном.

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По словам Затулина, которые приводит пресс-служба парламента Армении, инициатива касается создания новой площадки для более непосредственных, неформальных контактов в государственной, научной, культурной и общественной сферах двух стран. Причем, она будет называться «Лазаревским клубом» — в честь известного в России армянского рода Лазаревых, внесшего колоссальный вклад в процветание России и укрепление армяно-российской дружбы.

«Намечается сделать его новой и уникальной площадкой для гражданских обществ Армении и России, призванной на различных уровнях содействовать армяно-российскому общественному диалогу, расширять и укреплять культурные, деловые, экономические и научные связи между двумя дружественными народами», — говорится в сообщении.