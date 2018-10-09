Москва, 9 октября, 2018, 12:46 — ИА Регнум. Роспотребнадзор выпустил памятку «Как собрать, где покупать и как хранить грибы?». Специалисты предупредили жителей России об опасности отравления грабами в сезон. Рекомендации опубликованы сегодня, 9 октября, на официальном сайте ведомства.

Сергей Виноградов. Сбор грибов в лесу. 1927

По мнению специалистов не стоит покупать сушёные, солёные, маринованные и консервированные грибы в местах несанкционированной торговли. Лучше покупать грибы в банках в магазинах или супермаркетах, проверяя срок годности. При самостоятельной заготовке грибов важно соблюдать специальную технологию их приготовления.

В памятке также говорится, чтобы избежать отравления лучше собирать грибы в корзины. Нельзя собирать грибы в вёдра, полиэтиленовые пакеты, собирать старые и неизвестные грибы, пробовать грибы во время сбора, хранить грибы в тепле, они быстро портятся

Как не отравиться грибами — советы от Роспотребнадзора

Стоит отметить, что в России ежегодно фиксируется порядка 1000 пострадавших от отравления грибами, около 30 случаев употребления грибов заканчивается летальными исходами. Особенно тяжело переносят отравление грибами люди с ослабленным здоровьем и дети.

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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, отравление могут вызвать не только ядовитые, но и условно-ядовитые грибы, если неправильно их приготовить. Специалисты рекомендуют каждый вид грибов рекомендует готовить отдельно.

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С начала года грибами отравились 19 курян