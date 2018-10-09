Калуга, 9 октября, 2018, 12:37 — ИА Регнум. В Калуге сотрудниками регионального управления СК России на основании расследования региональных журналистов была проверена и подтверждена информация о размещении в социальной сети интимных фотографий несовершеннолетних калужанок. Как сообщила 9 октября корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель калужского регионального следственного управления СКР Лилия Мошкова, изложенные в материалах СМИ сведения послужили основанием для проведения по данному факту уголовно-процессуальной проверки.

Kaluga.sledcom.ru СК России по Калужской области

По результатам проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п."б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Действия сексуального характера в отношении малолетнего»). По версии следствия, злоумышленник через социальную сеть вступил в переписку с двумя школьницами из Калуги. Путем уговоров и угроз он заставил детей сфотографировать себя в обнаженном виде и отправить ему указанные фотографии через сеть интернет. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Как сообщало ИА REGNUM, житель Краснодара переписывался через соцсети с девочкой, проживающей в Тосненском районе Ленобласти. Угрозами и шантажом педофил заставил ребёнка сделать и прислать ему видеозапись с демонстрацией действий сексуального характера. У обвиняемого изъяли гаджеты и электронные носители, содержащие порнографические фото и видеофайлы с несовершеннолетними детьми. Приговором суда злоумышленнику было назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.