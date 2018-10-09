Ичня, Украина, 9 октября, 2018, 12:35 — ИА Регнум. В городе Ичня произошли пожары из-за взрывов на военном складе с боеприпасами, сообщает 9 октября УНИАН.

Цитата из х/ф «Завещание профессора Доуэля». Реж. Леонид Менакер. 1984. СССР Пожар

Согласно сообщению, в зоне взрывов возле города Ичня было отключено электричество и газоснабжение, также из-за детонации боеприпасов в городе разрушаются здания и сооружения. Спасатели уже ликвидировали возгорание двух очагов пожаров в частном секторе города, еще один очаг тушится. Также перекрыта железная дорога на отрезке Прилуки — Бахмач.

Отмечается, что для эвакуации населения из Ични было привлечено 35 автобусов, на данный момент эвакуированы 12 из 20 тыс. жителей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 9 октября возле Ични в Черниговской области загорелся военный склад. Территория арсенала составляет порядка 682,6 га, техническая территория арсенала составляет 402 га.